Indrek Saul: kuidas sääsest kotkas sai ehk viirusepaanika Tartu moodi  

Peaminister talle omase maailmalõpu paatosega kirjutab, et “Lähinädalad on viiruse edasise leviku seisukohalt kriitilised.” Sotsiaalmeedias kirjutavad mitmed muidu täitsa arukad tohtrid juba mitu päeva, et oh õudu, haigestumine on järsult kasvanud, haiglaravi vajajate arv kasvab ja kohe-kohe…. K*rat, ei teagi, mis siis kohe juhtuma hakkab?

Aga oot, seroloogiline uuring näitas, et kroonviirusega kokku puutunud inimesi on kuni 10 (kümme!) korda rohkem kui neid, kel see on diagnoositud. Ehk siis nakatunute suremus (IFR) on 0,3%. Üks inimene 300st. Palju või vähe? Võrdluseks, Stanfordi ülikooli andmetel on gripi IFR vahemikus 0,1-0,2%. Jah, on suurem, kuid kvalitatiivset erinevust ei ole. Leetritesse suremus on 0,2% ja ometi leidub ühiskonnas piisavalt inimesi, kes aktiivselt selle surma ennetamise (loe vaktsineerimise) vastu võitlevad.