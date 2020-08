Sillalt vettehüppamine tõi kaasa kriminaaluurimise 

Juuli lõpus teatati häirekeskusele, et Valga vallas Supa külas on Tsirguliina sillalt vette hüpanud kaks inimest ning kadunuks jäänud. Päästjad kontrollisid teataja antud kahte erinevat sündmuskohta drooni ning paatide ja pinnaltpäästelaudadega. Lisaks käivitati otsingud maismaal veekogu mõlemal kaldal. Päästjad kedagi ei leidnud ja sündmus anti üle politseile. Politseist öeldi, et mehed on üles leitud, nad on elus ja terved. Nüüdseks on teada, et juhtunu asjus on alustatud kriminaalmenetlus.