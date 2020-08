VIDEO JA FOTOD | Liiklusõnnetus Mulgi vallas võttis noorelt mehelt elu 

Politseiniku sõnul võinuks selles õnnetuses aga just kinnitatud turvavöö olla päästerõngaks ühe noore elu päästmisel. „Turvavöö fikseerib inimese ja kui juhtub õnnetus, siis see hoiab sõitja paigal. Kui inimene on kinnitamata, siis kokkupõrke ajal liigub ta edasi sõidukiirusel ning paratamatult on vigastused rasked või suisa surmavad,“ lisas ta.