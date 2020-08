VALGEVENE VALIMISED: Saša võidab kindlasti, aga mis saab edasi? 

Keegi ei kahtle põrmugi selles, et pühapäevasest heitlusest Valgevene presidenditooli nimel väljub võitjana 65aastane Aleksandr Lukašenka, kes asub siis pidama oma kuuendat ametiaega. Mees, kes on tüürinud ligi kümne miljoni elanikuga riiki nüüdseks üle veerand sajandi ning keda on kostitatud tiitliga „Euroopa viimane diktaator“. Nagu õigele demokraatiat etendavale isevalitsejale kohane, pole temagi poolehoid valimistel jäänud kunagi alla 70 protsendi künnisest.