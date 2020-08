Peaminister kõmulisest USA advokaadist: puuduvad viited huvide konfliktist, tema edukustasu on ärisaladus 

Peaminister Jüri Ratase selgitustel olid läbirääkimiste alustamise lähtekohad, et advokaadibürool peab olema rahvusvaheline esindatus vähemalt Euroopas ja USAs ning varasem kogemus finantskuritegude valdkonnas. Soovitusi võeti veel kuulda nii kohalikelt kui ka välisekspertidelt. „Kokkuvõtvalt valiti pakkumuskutse saanud advokaadibürood välja tuginedes nende büroode ja büroos töötavate isikute varasematele kogemustele ja pädevustele,“ ütles Ratas.

Rahandusministeeriumi kõrval aitasid hankes kaasa välisministeerium ja justiitsministeerium. Nende ülesandeks oli üle vaadata pakkumuskutse ja lepinguprojekt. 20. aprillil pöördus rahandusministeerium kirjaga välisministeeriumi poole, et Eesti vabariigi suursaatkond Washingtonis aitaks rahandusministeeriumit veel sellega, et selgitada välja kolme pakkumiskutse saanud advokaadibüroode taust.

Vastates Lauri ja Sutti küsimusele, mis on Freeh täpsed ülesanded ja tasu, selgitas Ratas, et lepingulised tegevused on jagatud kolmeks etapiks. „Ettevalmistav etapp, kus koostöös pädevate Eesti ametiasutustega kaardistatakse edasised tegevused suhtluseks USA uurimis- ja ametiasutustega ning pannakse paika eeldatav ajakava; teise etapi käigus viiakse kokkulepitud tegevused ellu, hõlmates nõustamist ja abi õigusteenuse osutaja poolt suhtluses USA uurimis- ja ametiasutustega.“