India rannikulinnas sõitis lennuk maandumisrajalt välja. Hukkunute arv kasvab 

Väljaande The Hindu andmetel pääsesid paljud reisijad eluga, kuna lennuk ei süttinud põlema. Kerala Lennujaama info järgi sõitis lennuk vihmalibedalt rajalt välja õhtul kell 8.15. Sotsiaalmeediaas levivate piltide järgi on näha, et lennuk on purunenud kaheks tükiks.

Need, kes pääsesid lennukist eluga, on rääkinud, et lennuk viivitas maandumisega, tehes õhus kolm tiiru ümber lennujaama. Väidetavalt lekkis lennukist kütust. Mõned ametnikud on väljaandele öelnud, et lennuki maandumistehnika vedas alt ja kapten püüdis kütusepaake tühjaks saada, et siis võtta ette riskantne maandumine.