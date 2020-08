India rannikulinnas sõitis lennuk maandumisrajalt välja 

Väljaande The Hindu andmetel pääsesid paljud reisijad eluga, kuna lennuk ei süttinud põlema. Kerala Lennujaama info järgi sõitis lennuk vihmalibedalt rajalt välja õhtul kell 8.15. Sotsiaalmeediaas levivate piltide järgi on näha, et lennuk on purunenud kaheks tükiks. Esmaste teadete järgi said avariis tõsiselt viga lennuki kapten ja mitmed reisijad.