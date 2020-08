Roosamad flamingod on agressiivsemad 

Teadlaste sõnul annab sulgede ereroosa toon aimu linnu tugevast tervislikust seisundist ja paaritumisvalmidusest, vahendab Briti leht The Independent. Seetõttu on erksama värvitooniga emas- ja isasflamingod toidu eest võideldes agressiivsemad. „Hea tervisega flamingodel [...] on rohkem aega ja energiat olla toitumisel agressiivsed ja dominantsed,“ seletab dr Paul Rose Exeteri ülikoolist.