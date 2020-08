Juhtkiri | Pensionisäästud hoopis riigistatakse? 

Nagu tihtipeale pärast perekond Helme soolosid oodati praeguselgi juhul peaministri hinnangut lisaks Isamaa juhi arvamusele, et samba kaotamise idee tegelik autor on hoopis tema. Ratase vastus, et valitsus, kuhu kuulub Keskerakond, ei hakka samba kaotamise ettepanekut tegema ei võta teemat maha väga lihtsal põhjusel – Eesti on parlamentaarne riik, kus asju otsustab ja vajadusel algatab riigikogu. Nii jääks Ratase renomee puhtaks, kui samba kaotamise võtaks ette riigikogu.