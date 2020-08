„JÄRGMINE PEATUS“ | Susan Luitsalu pöörased reisiseiklused: kui üritasin riigist lahkuda, läks vilkur minu pea kohal tööle 

Susan jutustab nii Abu Dhabi vabaõhumuuseumis ööbimisest, Jaapani peenisefestivalist, Dubai lummusest, kõige erilisematest rannakogemustest (vihje: need on olnud Eestis!), eriti kaua oodatud Liibanoni reisist, raskematest teekondadest ja palju muudki! Kuna Susan viibib töö pärast eriti palju Dubais, pidi ta korra ka tasuma trahvi ning selgitama, miks on nii kauaks Emiraatidesse jäänud.