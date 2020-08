Eesti uudised Ühistu on hädas trepikojas seisvate jalgratastega: kui me need ise ära viiks, süüdistaks politsei meid varguses Kristjan Väli , täna, 16:07 Jaga: M

GALERII

VALE KOHT: Korteriühistu on hädas trepikojas olevate jalgratastega. Foto: Stanislav Moškov

Tallinnas Mustamäel asuva kortermaja ühistu on hädas trepikojas seisvate jalgratastega – arvukatest keelusiltidest hoolimata on sõiduriistad lukustatud trepikäsipuude ja radiaatorite külge. „Kui me lõikaks ketid läbi ja viiks need kusagile hoiule, siis saaks omanik meid varguses süüdistada,“ tunnistab ühistu juhatuse liige Indrek.