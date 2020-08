Kuidas taimetoitlane kroonus hakkama saab? „Kuu aja pärast sõid kõik kotlette.“ 

Kuigi vegetaarlase Steni sõnul on nüüdseks olukord lahenenud, siis teeb talle muret, kui kaua see aega nõudis. “Loodan, et minu puhul on tegu üksikjuhtumiga ning edaspidi pole tulevased ajateenijad sunnitud toidukordi vahele jätma ja/või oma uskumuste vastaselt käituma,” räägib Kalevi jalaväepataljoni ajateenija.