ÕL VIDEO | VÄIKELINNATUUR: milleks sõita mere äärde, kui lainetes hullata saab ka Kallastel! 

Kallastes elab vaid umbes 700 inimest, ometigi on tegemist linnaga. Vaadata on seal nii mõndagi. Linn on küll väike, kuid igal ruutmeetril on ilu. Kui teile maitseb hea kala ning otsite rahu, vaikust ja laineid, siis on Kallaste kindel sihtpunkt sel suvel!