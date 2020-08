Seisukoht | Pidu või tervis? 

Viimaste uudiste kohaselt on hetkel koroona Eestis kasvutrendis. Miks küll? Inimesed on korraga unustanud kõik, mis viimase 4-5 kuuga on toimunud. Tulihingelise kontserdite ning ürituste fännina pean tõdema, et tahtmine kuskile minna on suur, aga ega väga ei julgegi.

Mitte, et ma kardaks koroonat, aga kahjuks ei saa keegi kindel olla, et üritusele tulnud on kõik terved. „Ah, mis see väike nohu/palavik/köha ikka teeb?“ - tüüpiline lause, mida on kombeks kasutada. Keegi ei taha olla süüdi ja risti tõmmatud, et tema pärast just kolle alguse sai. Nii et püsime veel kodus.