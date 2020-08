ÕL VIDEO | Lusitaania teeteo lõpp: kas kremeerida? Või hoopis paneerida ja nahka pista? 

Tallinnas Kakumäel elav Liina Kaev on viis aastat võidelnud lusitaania teetigudega. "Nad söövad kõike, mis ette juhtub. On muidugi taimi, mida nad ei taha," tõdeb Liina. "Ühtegi looduslikku vaenlast neil ei ole. Kakumäe rannakalurid on üritanud nendega kala püüda, kalad neid ei taha."