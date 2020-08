Tahad vormi hoida? Vaata, kuidas kodune kupumassaaž aitab kuu ajaga vähendada venitusarme, tselluliiti ja ümbermõõtu 2–5 cm! 

Tselluliidiga võitlemisel ei ole enam vaja kalleid kreeme ega salongiprotseduure – kodus kasutatavad taskukohased massaažikupud lubavad tulemusi juba mõne nädalaga. Praeguseks on kupud olnud Eestis saadaval üle kaheksa aasta ning seda kasutab üle 30 000 naise. „Kupud on tõesti väga hästi vastu võetud ja ütleks, et need on lausa viimase aja trend,“ kinnitab Mürgimäe.

Tegemist on massaažiliigiga, mille tegemisel kasutatakse tänapäeval käepäraseid kokku pigistatavaid silikoonist massaažikuppe. „Paljud naised, kes teevad küll palju trenni, ei saa siiski tihti tselluliidist päris lahti. Siinkohal tulevadki appi kupud. Tselluliidi vähendamise mõttes on kupumassaaž üks kõige tõhusamaid massaaže, sest kupp imeb endasse vaakumi näol palju nahka, lihaseid ja kudesid, tänu millele saab hõlpsasti kiirendada lümfi- ja vereringet ning ainevahetust. Mõnes mõttes võib seda pisut võrrelda ka LPG massaažiga, kus samuti tekitatakse vaakum, et probleemseid piirkondi kehal töödelda. Kupud on aga suurepärased abilised koduses kehahoolduses ja kõigile kättesaadavad,“ selgitab Mürgimäe.

Tema sõnul eelistavadki paljud naised seda teistele massaažidele just põhjusel, et on mugav, käepärane ning taskukohane ja mis kõige tähtsam: kasutajad näevad juba esimesi tulemusi nädala-paariga.

Aitab ka seljavalude ja õlavöötme valude korral

Klientide absoluutseks lemmikuks on kehakupp. „Peaaegu 90% naistest esineb tselluliit. Paljudel on aga probleemiks hoopis venitusarmid, teised soovivad vähendada ümbermõõtu reiel, kõhul või puusadel. Kehakupuga saab kõiki neid muresid vähendada. 2-4 nädala pärast on näha juba suurepäraseid tulemusi! Kindlasti ei tohi aga unustada vee joomist peale protseduuri. Väga hästi aitab kupp ka seljavalude ja õlavöötme valude korral. Masseerides kupuga turjapiirkonda ja selga, leevendab see hõlpsasti pingeid õlavõõtmes ja seljas näiteks istuvast või pidevalt arvuti taga olevast tööst,“ jutustab spetsialist.

Samuti on väga hästi vastu võetud näokupp. See on ideaalne neile, kellel on tekkinud mõningad kortsud, näonahk on pläss ja tuhm. „Näokupp elavdab väga hästi näo mikrovereinget ja samuti tõstab näolihaseid. Öeldakse, et see on kui kodune Faceliftingu protseduur. Samuti puhastab kupp poore ja vähendab edukalt ka aknearme,“ osutab Mürgimäe. Näokuppu tasuks kasutada paar-kolm korda nädalas ning eriti soovitav on protseduur teha enne tähtsat üritust või pidu. See annab erilise sära ja jume.