Kim Jong-un muretseb üleujutuste tõttu Põhja-Korea toidutagavarade üle 

„Esmatähtis on varustada üleujutuste käes kannatanud inimesi magamisvahendite, igapäevaste tarbekaupade, ravimite ja muu hädavajalikuga, et nende elu stabiliseerida,“ sõnas Kim riiklikule meediaagentuurile antud kommentaaris. Diktaator käis lõunapoolse piiri ääres asuvas Põhja-Hwanghae provintsis ja täpsustas kohalike ametnikega taastumistöödeks vajalikke samme. Kim lubas taastamistöödeks mobiliseerida ka Põhja-Korea sõjaväe. Sõdurid asuvad taasehitama lagunenud maju ja teid.

Põhja-Korea sõdurid on abiks üleujutuste põhjustatud kahjustuste likvideerimisel. Foto: EPA/Scanpix

Vihm, mis tabas Põhja-Koread riisikoristushooajal, on tekitanud valitsusele riigi toiduvarudega seonduvaid muremõtteid. Valitseva partei ajaleht Rodong Sinmun kirjutas, et uuringu kohaselt kannatab riisi- ja maisisaak ka siis, kui see on vaid kaks või kolm päeva vee all. „Selle aasta põllumajandussaaduste saatus sõltub sellest, kuidas õnnestub kaitsta põllumaad ja saaki üleujutuste eest,“ kirjutas ajaleht.