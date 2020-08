MÄLUMÄNG | 10 küsimust ilust 

Küsimuste koostaja Silja Paavle on Naistelehe toimetaja, kelle üks suuremaid kirgi ja hobisid on mälumäng ning ta soovitab seda harrastada kõigil. Esiteks hoiab see mälu töös ja teiseks – mälumäng on üks väheseid (mõtte)spordialasid, kus ei ole kunagi kaotajaid. Hoopis vastupidi: need, kes alguses midagi ei tea, on tänu uutele teadmistele viimaks suurimad võitjad.

Muhedat peamurdmist!