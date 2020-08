Tartus avastati Helliku lasteaia töötajal koroonaviirus 

„Jah, see on tõsi, et meie majast avastati üks koroonapositiivne inimene. See oli üks lasteaia töötaja,“ sõnas direktor.

Rokka kiitis töötajat kohusetundliku käitumise eest. Nimelt oli nakatunud töötaja tundnud esmaspäeva õhtul esimesi koroonaviiruse sümptomeid ja olukorrast kohe perearstile ja lasteaia direktorile teada andnud. „Ta võttis minuga ühendust ja ma keelasin tal järgnevatel päevadel tööle tulla. Kolmapäeval sai ta testima ja kui neljapäeva hommikul tulemused saabusid, siis teavitas ta sellest ka meid. Meie tegime omalt poolt kõik nii, nagu terviseamet on juhendanud. Tänaseks on lasteaiarühm suletud, ruumid desinfitseeritud. Oleme ka töötaja lähikontaktseid juhtunust teavitanud,“ rääkis Rokka.

Lasteaia direktor kiitis Tartu linna ja linna haridusosakonda. „Meil on nende poolt koostatud juhised, mis on selged ja väga arusaadavad. Nendega käib pidev koostöö ja infovahetus. Nii oli see juba kevadel ja on ka nüüd. Tunnen, et linn hoolitseb meie eest.“