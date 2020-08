KATSE | Kas ja kuidas aitab kaalu langetamisel hüpnoteraapia? 

Õnneklubi hüpnoterapeut Diana võtab mind vastu Tallinnas Baltika kvartalis ühes hubases teraapiatoas. Kahetunnise seansi esimene osa on teoreetiline: mõõdame minu kehamassiindeksit ning räägime ka kehakaalu tõusmise teemal. Muuhulgas uurib Diana, mis põhjusel mu kehakaal tõusnud on. „Tavaliselt on ikka põhjus olemas, kui hakata mõtlema – olgu selleks siis elu- või töökoha vahetus või midagi muud,“ nendib ta.

Teoreetiline osa kujuneb meeldivaks vestluseks, mille jooksul saan mina olulist infot söömise ja funktsioonide kohta ning Diana kuuleb rohkem minu harjumuste kohta. Teooria lõpuks paneme paika kolm kellaaega, millal ma peaksin edaspidi sööma. Kolm, ei rohkem ega vähem. Ebavajalikud näksimised ning emotsiooniõgimised jäägu ära.

Ning siis tuleb tõenäoliselt kõige põnevam osa. Heidan ruumi teises nurgas seisvale mugavale lamamistoolile ning Diana paneb mulle teki peale. Et seansi ajal ei hakkaks jahe ning see ei tõmbaks mu tähelepanu kõrvale.

„Langed üha sügavamale, muutud järjest rahulikumaks, oled siin ja praegu…“ ütleb Diana sulnil toonil. Hoian silmad kinni ning tema sõnad on õige uinutavad.

Heljun kusagil valge udu vahel ning kuulan, mida ta ütleb. „Sa magad öösel hästi ja puhkad välja. Kui oled öösel välja puhanud, oled päeval rõõmsam ja rahulikum. Sa ei vaja liiga palju toitu – sööd kindlatel kellaaegadel ning vähe ja aeglaselt. Sa ei vaja rohkem toitu kuni järgmise toidukorrani,“ räägib Diana, ikka uinutaval häälel.

Me korrutame neid lauseid seansi ajal korduvalt. Ikka ja jälle. Võib-olla seda oligi mul vaja, et keegi ütleks (mu alateadvusele) kõike seda? Tuletaks meelde, et ma ei pea õgima lihtsalt selleks, et lohutust saada. Ma pean toitu nautima kõikide oma meeltega (vaatama seda, maitsma, puudutama, nuusutama ja kuulama), kuid mitte üle sööma. Siis olen mina ise õnnelik ning langeb ka mu kehakaal.

Ma ei tea, kui palju aega on möödunud, kui Diana palub mul kujutada ette ristteed. Minu risttee asub metsavahelisel kruusateel. On suve lõpp. Üks tee läheb paremale ja teine vasakule. Vasakul pool seisev mina on veel paksem, kuid paremal… ma kannan taas seda helekollast lillelist kleiti, mis läks viimati viis aastat tagasi selga! Ma näen hea välja ning olen õnnelik. Loomulikult valin paremal asuva tee, selles pole kahtlustki.