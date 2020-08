TIIGRISALK: Saudi kroonprintsi süüdistatakse palgamõrtsukate saatmises Kanadasse 

Saudi Araabia valitsuse endine liige Saad al-Jabri põgenes kolm aastat tagasi kodumaalt. Sellest ajast saadik on ta elanud Torontos eraturvateenuse kaitse all. 61aastane mees oli aastaid Saudi Araabias tegutsevate lääne luureagentuuride vahendusisikuks. Jabri ise on kindel, et Tiigrisalk saabus Kanadasse teda tapma.