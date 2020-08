Mupo alustab Tallinnas kontrollreide: koer rihma otsa, muidu saad trahvi! 

Viimasel ajal on sagenenud kaebused Merimetsa terviseraja ja Stroomi ranna piirkonnas ilma rihmata jalutavate koerte kohta. Seda vaatamata asjaolule, et vahetus läheduses asub spetsiaalne koerte jalutusväljak, kus neljajalgsed sõbrad vabalt ringi saavad joosta.

Mupo Põhja-Tallinna piirkonna peainspektori Pavel Boitsovi sõnul on olukord murettekitav. “Täiesti vastutustundetu on lasta oma koer ilma rihmata ringi jooksma kohas, kus liigub nii palju rahvast, nende seas ka väikelastega peresid ja eakad inimesed. Rihmata koer võib rünnata inimest ja teist koera, aga ka oma ootamatu käitumisega tõsiselt ehmatada või riideid rikkuda. Samuti on reaalne oht, et teele joostes võib loom olla ohuks liiklusele või iseendale. Merimetsas on palju jalgrattureid ja ka nemad on lahtiste koerte pärast kaebusi esitanud,“ kirjeldas Boitsov ohte.