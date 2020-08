Tiit Kuresilma | Kui astuks sisse, näiteks parteisse? 

Isamaas endas ägedalt käärib, 111 parempoolset on üles pulbitsenud. Helir-Valdor ütleb, et tema jääb surmani ikka konservatiiviks, ei iial liberalismi. Tema konserv sisaldaks niisiis jätkuvalt väga ärkamisaegset? Astuks Isamaasse ja liituks seal parempoolsetega. Kasutaks juhust ja näitaks neile, kuidas õigem on. Ehk õnnestuks pisitasa bossid kõrvale lükata ja ise asemele asuda? Aga toetus Isamaale on ju pisike, järsku ei saagi üle künnise?

Rahvavaenlane või Eesti asja ajaja

EKRE? Läbi ja lõhki vaid eesti asja ajaja, võõraste nägude piirilt tagasipeletaja, võõrtudengite pigistaja. Maasikakorjajad tagasi peksta, see on küllap õige. Tuleb ikka oma noorsugu maasikapõllule küüditada, mis nad muidu ludivad nagu zombid ninapidi mobiilides. Järsku mõni tudengist ajudega inimene kavatseb meile jäädagi? Näe USA ja teised läänes katsuvad kõigest jõust ajusid sisse meelitada. Meie nii ei tee, sest eesti veri ei värise ja verepuhtus ning eesti asi on üle kõige.

Võtan ette EKRE häälekandja „Konservatiivide Vaba Sõna“ 2/2020. Olen aastaid tööd rabanud ja oma teada eesti riiki üles ehitanud - kas tõesti sohu? Aga EKRE on kohemaid viina odavamaks teinud, see on muidugi hea asi. Rüüpan ja mõtlen järele. Et alkoholi toel on autoõnnetustes ja uppudes surma saanuid tänavu rohkem, kui mullu – seegi võib hea olla, sest siis joodikute hulk ju kahaneb. Kahju küll, et süütuid ka otsa saab. Aga mis nad siis on nii ettevaatamatud. Võtku asjaolu teadmiseks ja vaadaku paremini ringi, mitte ainult zombina mobiili.

Võtan ette „Konservatiivide Vaba Sõna“ 3/2020. No see on ju loomulik asi, et partei antakse isalt pojale käest kätte ja teisi pretendente pole. Seda võib täheldada mujalgi maailmas. Mu sõber Lemps ütles, et tema hääletas EKRE poolt juba ammu selle pärast, et Mardiga saab ikka pulli. Ta ütleb mingi tõe, kohemaid rahvusvaheliselt ja ajakirjanduses mullitab ning peaminister peab punastades vabandama.

Naised, lollikesed, pahandavad, aga kes neid käsib soolisest võrdõiguslikkusest muliseda. Mart siis omakorda vabandab. Kas nüüd läheb asi teisiti? Martin teatas: „ Ma ei luba teile, et meil kaob ära kahemehe tagatuba – Mardi nõu on selleks lihtsalt liig väärtuslik – , kuid ma luban, et hakkan tegevusi laiemas ringis läbi arutama“ ning “See saab olema üks suur ja põnev seiklus tõe, headuse ja valguse nimel, seiklus kurjusele kartmatult vastu astudes“. No on ju tublid!

Ajalehe lõpus on kõva malenurk, mis informeerib mind Napoleoni malepartiist aastast 1818! Samas loen anekdoote, saan mälumängust teada, et Georg Ots oli kolm korda abielus. Lahendan nagu niuhti ära ka ristsõna, lootes võita EKRE sümboolikaga kruusi.