Kuidas valida robottolmuimejat? Ekspert vastab klientide kõige sagedasematele küsimustele! 

- Keskkooli õpilane – juba taibukam, tavaliselt läbi telefonirakenduse juhitav, koristab süstemaatiliselt näiteks võtab sirgejoonelise suuna ja üritab seda mustrit ka hoida. Samas ei kaardista koristatavat ala ega tea, kus on käinud ja millistesse kohtadesse tagasi minna. Ecovacsi valikust on sellisteks seadmeteks Deebot 710 ja verivärske Deebot U2.

Deebot Ozmo 950

- Ülikooli tudeng – taibukas, kaardistab koristatava pinna ja koristab selle alusel põhjalikult. Ta teab, kus on käinud ja kuhu edasi kõige efektiivsemalt liikuda, kasutaja saab ise valida millistesse ruumidesse robotit saata ja millises järjekorras. Tavaliselt on seadmel peal juba ka mõned juba lisafunktsioonid, nagu näiteks mitme korruse kaardistamise võimalus või puhastusmopp. Selliseks on abimeheks on Deebot Ozmo 950.

- Doktorant – väga taibukas, mis lisaks süstemaatilisele koristamisele ja koristatava ala kaardistamisele on varustatud ka kaamera, tehisintelligentsi ja mopiga. Seade tunneb ära juhtmeid ja takistusi, et siis koristamise lõpus paluda kasutajal need eemaldada, et ka nende alt minna ja koristada. Samuti saab kaameraga jälgida kodus toimuvat. Selline seade on oma nupukuse ja efektiivsusega suureks abiks pikka aega. Selle tõttu on need seadmed ka kõige kõrgemast hinnaklassist (800-1000 eur). Ecovacs toodete valikust on selliseks unikaalseks robotiks Deebot Ozmo T8 AIVI.

Millised on lisavõimalused?

Lisaks tarkusele lisandub robottolmuimejatele ka pidevalt erinevaid lisavõimalusi, et koristamine oleks veelgi põhjalikum ja kasutamine mugavam. Üheks selliseks võimaluseks on mopiga tõmbamise võimalus, kus seade peale tolmu imemist tõmbab põranda üle ka niiske mopiga. Kui enamusel robottolmuimejatel imendub vesi ebaühtlaselt läbi väiksete avade mopi sisse, siis OZMO nimetäiendit kandvatel Deebotitel niisutatakse moppi väikse pumbaga. See tagab kontrolli mopi niiskuse üle.

Vibreeriv mopp