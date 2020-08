ÜLEVAADE KINNISVARAST: turg tegi majanduslanguses pehme maandumise, samas on tulevik ebaselge 

Majorskih tõi välja, et kui eelnimetatud on oma olemuselt lepingurikkumised, siis on olnud ka juhtumeid, kus haldusfirma esitab teadlikult lisaarveid tööde eest, mida ei ole tegelikult tehtud. „Kliendile on lihtne öelda, et meie tehnik nägi kolme katkist pirni ja ta vahetas need ära. Täpsemal kontrollimisel reedab nn vahetatud pirnide ümber olevatel kuplitel ilutsev tolmukiht, et neid pole aastaid puudutud,“ tõi Majorskih näiteks.

Majorskihi sõnul on väga levinud pettuseks ka erinevate kommunaalteenuste vahendamise eest lisatasu küsimine, kui seda pole ühistuga läbigi räägitud.

„Kõikidel ühistutel tasub hoolega üle kontrollida, kas nad saavad ikka seda teenust, mille eest nad maksavad. Lisaks tasub vahel esitatavad arved üksipulgi lahti harutada, et võimalikud ebakõlad välja tuleks,“ soovitas Majorskih.

Uusarenduste müük kogub uuesti hoogu

Koroonakriisi ajal varjusurma vajunud uute korterite turul on tehingute arv jõudsalt taastumas – kui aprillis soetati terve Harjumaa peale kõigest mõnikümmend uut korterit, siis juulis on see tõusnud 200 ühiku peale.

Pindi Kinnisvara uusarenduste müügimeeskonna projektijuht Janek Saveljev ütles, et eriolukorra kehtestamine lõi kinnisvaraarendajaid valusalt. „Ka juba kehtivaid broneeringuid tühistati ningaprillis tehti kokku vaid 36 uue korteri broneeringut või võlaõiguslikku ostu-müügilepingut, mis on ilmselt madalaim tulemus alates ajast, kui uusi kortereid rajama hakati,“ märkis Saveljev. „Nüüdseks on turg ennast kogunud ja juulis oli broneeringute arv juba 201. Arvestades, et eelmisel aastal broneeriti ühes kuus keskmiselt 296 uut Tallinna ja Harjumaa korterit, võime väita, et peale suuremat paanikat on turg jõudsalt taastumas,“ sõnas ta.

„Iseäranis oluline on, et karmide kevadkuude jooksul pole uute müügis olevate korterite jääk kasvanud, vaid see püsib stabiilselt 2200 piirimail, kuna paljud arendajad jätsid hullema kartuses kopa maasse löömata ning see hoiab nõudluse ja pakkumise vahelist suhet tasakaalus. Kadunud on ka suuremad allahindlused, pigem on arendajad ise hinnakirju veidi korrigeerinud, nii et uute korterite soetamine on kuni viie protsendi võrra soodsamaks läinud,“ lisas ta.