ILMAPROGNOOS | Nädalavahetusel tuleb tõeline rannailm, esmaspäevast hakkavad temperatuurid taas langema 

Reedel kandub kõrgemates õhukihtides üle Läänemere väike madalrõhkkond, mis soosib rünksajupilvede arengut ning kohati tuleb lühiajalisi vihmahooge. Tuul vaibub ja puhub valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel 10..16, päeval 21..26 kraadi.



Laupäeval on Eesti kohal kõrgrõhkkond, mis toob endaga kaasa kuiva ja vaikse öö. Päeval vaheldub päike pilverünkadega, sajuhoogude võimalus on väike, kuid idapoolsetes maakondades üksikuid päris välistada ka ei saa. Tuul on võrdlemisi nõrk ja puhub läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval 22..27 kraadi.



Pühapäeval ulatub kõrgrõhkkond vööndina üle Eesti. Öö on taas selge, sajuta ja vaikne. Päeval on päikest ja arenevaid pilverünki, õhtupoolsel ajal võib Ida-Eestis ka üksik hoog vihma tulla, on võimalik äike. Tuul puhub läänekaarest ja on sisemaal nõrk. Õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval tõuseb 23..28 kraadini.



Esmaspäeval kandub põhjakaarest meile jahedam õhumass. Saabuvas õhumassis on niiskust vähe ja vaid kohati võib hoog vihma tulla, Kagu-Eestis võib ka äikest olla. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ning tugevneb, põhjarannikul on puhanguid 14 m/s. Öine õhutemperatuur on 12..17, päevasooja 19..24 kraadi.



Teisipäeval toob õhuvool põhjakaarest veel jahedust, mis päikese kaasabil on varmas tõusvate õhuvoolude toel pilvemassiks koonduma. Vihmahooge võib sisemaal laialdasemalt olla. Põhjakaare tuul muutub pisut tugevamaks ja muudab enesetunde kõledamaks. Õhutemperatuur on öösel 9..14, rannikul kuni 17, päeval 17..22 kraadi.



Kolmapäeval läheb veel jahedamaks ja öösel võivad sisemaal miinimumtemperatuurid jääda lausa alla 10 kraadi. Päeval kandub meile Venemaale jõudva madalrõhkkonna piirest pilvi ja mandril võib kohati hoog vihma tulla. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Kui päeval on pilvine, siis jääb õhutemperatuur alla 20 kraadi, saartel võib päikest enam olla ja seal tõuseb kraad-paar üle 20 kraadi.



Neljapäeval tuleb kõrgrõhkkond Läänemere äärde ning takistab pilvede arengut ning sajuhoogude võimalus on väiksem. Põhjakaare tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb öösel selgineva taeva all sisemaal taas alla 10 kraadi, meretuulega rannikul on kuni 16, päikeselisema päevaga tõuseb 20 kraadi ümbrusse.