Urmas Hännile | Lugu sellest, kas Ulla Ilisson haridusameti juhina on ikka väärt viiekordset õpetajapalka 

Etem veel kui natukene ülegi, sest siis saab hõisata, et „õpetajad, tänu kellele saame tunda rõõmu oma maailma tipus olevast haridusest, on valitsuse jaoks oluline prioriteet ning töötasu kasv on oluline osa õpetajate väärtustamisest.“

Õnnetuseks on aga just see nadi, viimasel ajal siiski riigi keskmise kandis tantsiv teenistus üks olulisemaid põhjusi, et Eesti õpetajaskond on seal, kus ta on: jämedas joones on pooled meie pedagoogidest vanemad kui 50 aastat, sellest poolest veel omakorda enam kui 3000 on vanuses 60+, kuid las see itk jääda.