Nokamütsist akupangani – millised reklaamikingitused võidavad kõige enam südameid?! 

Üks ettevõtte jaoks tõhusamaid tööriistu oma tuntuse kasvatamisel on firmakingitused ja logoga meened . Kes arvab, et reklaamkingituste kasutamise aeg on läbi, siis tegelikult on asjad vastupidi: kingitus mängib digitaalse sisu loomise protsessis jätkuvalt tähtsat rolli. Originaalse kingitusega jäädakse kliendile kauaks meelde ning kasvab tõenäosus, et ettevõtte turunduslikud eesmärgid täituvad.