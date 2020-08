Beirutis puhkesid plahvatuse tõttu valitsusvastased meeleavaldused 

Meeleavaldajad protestisid teisipäeval toimunud plahvatuse üle, mille põhjustas ametnike sõnul 2750 tonni ammooniumnitraati, mida hoiustati aastaid ebaturvaliselt. Liibanonis väidavad paljud, et plahvatuseni viis just valitsuse hooletus. Korrakaitsjad kasutasid parlamendihoone lähedale kogunenud protestijate vastu pisargaasi.

Riikliku uudisteagentuuri teatel on valitsuse korraldatud juurdluse käigus võetud plahvatusega seoses vahi alla 16 inimest. Kaks ametnikku on tagasi astunud. Neljapäeval külastas Beiruti ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kes tõdes, et Liibanoni võimud peavad tegema „põhjalikke muutuseid“. Samuti arvas Macron, et katastroofi on vaja uurida rahvusvahelisel tasandil.