Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Tartu rahulepingust sai suhete alustala 

„Lähtudes sellest, et Eesti Riigivolikogu 1940. aasta 22. juuli õigustühise otsuse „Deklaratsioonist Eesti astumise kohta NSV Liidu koosseisu“ alusel vastuvõetud NSV Liidu seadus 6. augustist 1940 „Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi vastuvõtmise kohta Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liitu“ ei seo Eesti Vabariiki. Tunnistades, et Eesti NSV konstitutsioon on lakanud reguleerimast riiklikke ja ühiskondlikke suhteid Eestis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab: võtta lähtealuseks läbirääkimistel NSVLiga Eesti ja Venemaa rahuleping 2. veebruaril 1920 ja teised kehtivad lepingud, mis on sõlmitud NSV Liiduga enne 16. juunit 1940, aga samuti Eesti NSV Ülemnõukogu otsused 12. novembrist 1989 „Ajaloolis-õiguslikust hinnangust Eestis 1940. aastal toimunud sündmuste kohta“ jt.