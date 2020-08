Juhtkiri | Tööandjate vastutus pole sõnakõlks 

Ükski neist tööandjatest, kelle juurde 145 ukrainlast 21. juulil saabusid, ei saa öelda, et neile polnud piisava põhjalikkusega selgeks tehtud, et saabunud – ka need, kes andsid lennujaamas negatiivse koroonaproovi – pidid kaks nädalat püsima eneseisolatsioonis.

Ometi tuvastati 30. juulil terviseameti ning politsei- ja piirivalveameti ühisreidi käigus, et liikumispiirangu nõuet oli rikutud 45 juhul. Kui talu kõrval metsas üksipäini seenelkäigu puhul võib haigestumise või haiguse edasikandmise riski pidada olematuks, siis teine lugu on nende 17 töötajaga, kes väidetavalt viibisid juba tööpostil. Tegemist on selge ja kõigi osapoolte vahel kokku lepitud nõuete rikkumisega isegi siis, kui järgiti muid ohutusreegleid.

Ei vabanda seegi, et tööandjatel oli töökäte käikulaskmisega juba kiire, sest valitsuskoalitsioon venitas võõrtööjõu siia lubamisega. Ent valitsus jäi endale kindlaks, et kohapealne võõrtööjõud tuleb juuli lõpuks riigist välja saata – kuigi vastasel juhul poleks riski, et keegi isolatsiooninõudeid rikub, pidanud võtmagi.

Et valitsuse hoiakud võõrtööjõu osas on hästi teada, oli põllumeestel seda enam põhjust näidata, et igasugused kahtlused pole õigustatud. Olgugi et lõviosa tööandjaid käitus reeglipäraselt, annavad mainekujundusel siiski tugevalt tooni nii rikkumised kui ka need kolm juhtumit, kus ukrainlaste elamistingimused olid nii halvad, et teavitada tuli tööinspektsiooni.