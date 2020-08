Gildipäevad Pärnus: eriline laat, Sibyl Vane ja arvukalt töötubasid 

Gildipäevade korraldaja Stella Laur ütleb, et laadale kauplema tulemise vastu on tuntud väga elavat huvi. „Ilmselt seoses sellega, et paljud teised müügiüritused on ära jäänud,“ pakub ta. Gildipäevade laat aga eristub teistest Eesti laatadest selle poolest, et sinna pääsevad kauplema ainult need, kes müüvad enda või oma seltsingu tehtud toodet. „Meil ei ole siin vahendajaid, kes ostavad kuskilt midagi odava raha eest ja müüvad seda siis laatadel. Oleme uhked, et meil on puhas käsitöö ja kunsti laat,“ tutvustab Laur.