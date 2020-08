Valitsus otsustas Tartumaal piirata alkoholimüüki. Tanel Kiik: eesmärk on vähendada kontakte meelelahutusasutustes

Valitsus toetab alkoholimüügi piirangu kehtestamist alates reedest, 7. augustist. Piiranguga peatataks Tartu maakonna toitlustus- ja meelelahutusasutustes alkoholi jaemüük alates kella 23st. Piirangu asjakohasust hinnatakse kahe nädala pärast ning kui piirangut ei pikendata, lõpeb see 31. augusti hilisõhtul.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles pärast valitsuskabineti nõupidamist Õhtulehele, et piirangu eesmärk on vähendada kontakte meelelahutusasutustes.

Probleemina tõi ta välja, et ööklubid ei ole juriidiliselt reguleeritud ehk mõni nimetab ennast baariks, teine platvormiks, kolmas ööklubiks. "Alkoholimüügipiiramine kella üheteistkümnest vähendab automaatselt öiseid kontakte, mida inimene ei pruugi hommikul enam mäletada,“ põhjendas Kiik lisades, et nii on hiljem ka terviseametil lihtsam viirusekandja lähikontaktseid tuvastada.

Kiige sõnul on piirangu eesmärk, et viius ei leviks Tartu maakonnast välja, ja et viirusesse nakatunute statistiline kõver hakkaks alla tulema.