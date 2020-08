Seisukoht | Maskid pole eestlase sõbrad 

Praegused teated koroonarindelt panevad muretsema: arvud on hakanud kasvama. Uueks koroonakoldeks on kujunenud ülikoolilinn Tartu. Kui esimese laine ajal meenub Tartuga seoses piirangute ajal peetud peod mõnes ülikooli ühiselamus, siis seekord on nakkus vohanud ööklubide kaudu.

Isegi kevadisel n-ö kõige kriitilisemal ajal võis Tallinnaski linnapildis näha vaid üksikuid maskiga inimesi, Tartus naeruvääristati veidi hiljem maskikandjaid aga küsimusega: „Kas meil on täna maskiball?“ Rääkimata väiksematest kohtadest, kus tuttavate jutu järgi vaadati maskikandjat kui pidalitõbist.

Naabrid käituvad teistmoodi. Leedus on maski kandmine ühissõidukites ja kauplustes jälle kohustuslik, ka soomlased kaaluvad maskisoovitust. Ja meie? Üks minister räägib üht, teine teist, varieerub ka tervishoiuspetsialistide jutt.