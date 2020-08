Maailm Maailma terviseorganisatsioon manitseb: „Noored peaksid oma lõbutsemishimu nüüd hakkama tagasi hoidma.“ Tõnis Erilaid , täna, 18:38 Jaga: M

NOORED MASKIST EI HOOLI: Foto on tehtud Californias, San Diegos. Foto: Reuters/Scanpix

„Noored peaksid oma lõbutsemishimu nüüd hakkama tagasi hoidma,“ manitsevad maailma terviseorganisatsiooni ehk WHO asjatundjad. Nende kinnitusel on mõni aeg tagasi maailmas alanud koroonaviirusesse haigestunute arvu järsk tõus seotud enamasti just noorte ööklubis veedetud õhtute, grillimise ja üleüldise hoolimatusega kaitsemeetmete võtmisel.