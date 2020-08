Koalitsioonikaaslased tõmbavad pidurit Helme ideele teine sammas kaotada, pangad vangutavad rahandusministri mõtte peale pead 

EBSi majandusteooria ja rahanduse õppetooli hoidja, Urmas Kaarlep kommenteeris Õhtulehele, et teise pensionisamba kaotamine on täiesti tehtav. „See ei ole gravitatsiooni taoline loodusnähtus. Nii, nagu oli teda võimalik luua, on teda ka võimalik kaotada,“ ütles ta ja lisas, et õigem on küsida, millised oleksid selle tagajärjed.

Kaarlepi sõnul on üsnagi selge, et osa sambast välja võetavast rahast ei reinvesteerita, vaid kulutatakse ära. Selle tulemusena vähenevad fondide varad ja nende tulud. „Muidugi võib väita, et kogutud summast olulist katet ei teki ja täiendav kuuline täiendus pensionile on väike. Samas ei saa ka eeldada, et 2 protsendiga palgast, millele riik mingi osa lisas, on võimalik tekitada rahaline kindlustatus pensioniks. Viimaseks on vaja ikka oluliselt suuremat osa palgast investeerida,“ seletas Kaarlep.

Pangad vangutavad pead

Eestis toimetavad pangad olid juba teise samba vabatahtlikuks tegemise osas äärmiselt skeptilised. Teise samba täielik kaotamine ei kõla nende jaoks paremini.

LHV juhatuse liige Joel Kukemelk tõi välja, et Eesti pensionärid on kogu Euroopa Liidu kõige kõrgema vaesusriskiga. Pensionile jäädes saavad nad vaid endisest töötasust umbes 40 protsenti, mis on vähem kui üheski teises EL riigis. Samuti saavad nad tööajaga võrreldes olla kõige lühemat aega reaalselt pensionil. Kõike seda arvesse võttes ütles Kukemelk, et pensionisüsteem vajab hädasti lisaraha ja seda nii täna, 10 aasta kui 30 aasta pärast. „Teise pensionisamba lammutamine ja 18 aasta jooksul kogutud raha tööeas inimestele väljamaksmine ei too pensionisüsteemi raha juurde, vaid viib sealt raha ära,“ ütles ta.

Kukemelk lisas, et esimest ja teist sammast tuleb vaadata tervikuna, sest pensionile jäädes hakkab inimene saama tulu mõlemast. „Kui raha jääb ühes sambas vähemaks, siis see tähendab, et pensionid tervikuna jäävad pikas plaanis väiksemaks,“ sõnas ta ja märkis, et vananeva ja väheneva rahvaarvuga riigis on meil tulevikus paraku töötavate inimeste ja pensioni saavate inimeste suhtarv üha halvenemas. See tähendab, et riiklik pension muutub ilma täiendavaid maksuvahendeid juurde leidmata või pensionile minemise iga oluliselt tõstmata suhtena keskmisesse palka veelgi väiksemaks kui tänane 40 protsenti.

Swedbanki pensioni ja investeerimise valdkonnajuht Kaire Peiki sõnul peaksid inimesed ka ise tulevikuks raha koguma. „Seda oli ette nähtud juba enne aastatuhande vahetust, mil sai alguse kolmas sammas ja 2002 aastal loodud teine sammas. Kui täna kõik ära kulutada, siis on tulevikus selgelt vähem vahendeid ja võimalusi paremaks elujärjeks pensionieas,“ selgitas ta ja lisas, et paljud riigid on ammu mõistnud, et riik ei suuda vaid oma vahenditest inimestele väärikat pensionipõlve tagada.