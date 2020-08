Mart Soidro | Värske kurgi hooaeg meie ajakirjanduses 

Tohoh! Ma ei ole õppinud politoloogiat ega suhtekorraldust, seetõttu ei riski ka avalikkusega manipuleerimise küsimuses kange riigimehega vaidlema hakata. Küll aga tean, mis on hapukurgihooaeg ning julgen väita, et tänavu jäi see ajakirjanduses vahele. Minu hinnangul oli sama äge suvi viimati 1994. aastal, kui kulmineerus Suur Isamaasõda ja Moskvas kirjutasid presidendid Lennart Meri ja Boris Jeltsin alla juulilepingutele. Muide, nende kahe sündmuse vahele pidi ära mahtuma ka XXII üldlaulupidu.

Seoses hapukurgihooajaga meenub Jüri Üdi ulakas luuletus „Viimasel ajal saab Eesimaal alati nalja”, mis – kuidas nüüd viisakalt öeldagi? –, sisaldab tundliku informatsiooni.

Kokkuvõtvalt: „eila ma leidsin naisterahva põõsa alt palja”, „Pärnu linnas üks naine murdis mehele truudust” ja „hoopis naljakas lugu juhtus viimati Türil – joodik läks uulitsale ja ilma püksata”. Kas sellel ongi suuremat tähtsust, et „pärast kainema peaga oli häbi sel Jüril”? Türi rahvas sai ju naerda, „naeris ha-ha-ha-ha”.

See luuletus on kirjutatud ajal, mil ma õppisin lugema. Seega umbes pool sajandit tagasi. Mäletan, et mu esimene kokkupuude ajakirjandusega ei olnud mitte ajakiri Täheke, mis olnuks kõige loogilisem valik, vaid hoopis Õhtuleht. Millegipärast huvitas mind kõige rohkem krimirubriik, kus miilits otsis kurjategijaid. Aga rohkem kui fotodel olevad koledad tädid ja onud, paelus mind üks teatis: „Kes nägi Pirita rannas meest, kes vehkis saega?” See oli täiesti ennekuulmatu lugu, et nõukogude kodanikul tekib mõte minna randa saega vehkima....

Tänapäeval kvalifitseeruks see saega vehkija kindlasti hapukurgihooaja uudiste alla. Võtsin ette juulikuu Õhtulehed ja otsisin sarnaseid uudiseid. Midagi sama jalustrabavat ma aga ei leidnud. „Ülle Lichtfelt võtab end Ken Saani uues filmis paljaks.” No ja siis? „Rainer Vakra kaitses uuesti bakalaureuse kraadi ja poeg sai tulla tema lõpuaktusele”. Tubli poiss! Ammu oleks olnud aeg! „Marko Mihkelson ja Tuuli Semevsky abiellusid: üllatuspidu rabas meid täielikult jalust!” Palju õnne! Seda, et pooled maasikad jäävad korjamata, võis aimata. Ja et 109 päeva Filipiinidel lennujaamas passinud jõhvilane jõuab viimaks tagasi Eestisse, oli asjade loogiline käik. Kõige suurem heameel on mul muidugi selle Lääne-Eesti mehe üle, kes 1. juulil võitis Vikinglotto jackpotiga 10,8 miljonit eurot. Mees ise arvas, et summa on liiga suur, aga nagu me teame, on kõik siin elus suhteline. Või nagu kirjutas Albert Kivikas oma manifestis (1919): „Maha lüüriline šokolaad! Andke meile toitvat karbonaadi!”

Värske kurgi hooaeg