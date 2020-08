Miks ei ühinenud Eestimaa Rohelised Elurikkuse ja Vabaerakonna liiduga? Züleyxa Izmailova: me ei leidnud lihtsalt ühist keelt 

Mais võttis Izmailova avalikult sõna, et pisierakondadel on püsima jäämiseks võimalus ühineda. „Uutel tulijatel on alati raskem kui teistel. Seda oli Elurikkusega näha, et nad moodustasid end aasta või paar tagasi ja ei suutnud end pildile tuua. Vabaerakonnaga oli samamoodi. Selleks, et neid ei ohustaks likvideerimine, pidid nad midagi ette võtma,“ selgitas ta. Kui pisierakondade liikmete hulk langeb alla 500 ohustab neid likvideerimine ja Elurikkusel kui Vabaerakonnal oli liikmeskond sellele numbrile ohtlikult lähedal.

„Me ei leidnud lihtsalt ühist keelt. Eks sarnaseid maailmavaateid oli ikka. Elurikkusega oli meil ühiseid seisukohti keskkonnapoliitikas. Samas Vabaerakonnaga oli seda vähe. Nad on olnud pigem parempoolse vaatega erakond ja seda ka loodusressursside kasutamise küsimuses. Nad on toetanud loodusressursside intensiivset majandamist ja sellega me ei klappinud,“ selgitas Roheliste juht, kuid lisas, et ta ei taha võimalikku koostööd välistada. Kõik sõltub TULE programmist. „Selle põhjal saavad teised vaadata, kas neid kõnetab miski. Meie oleme klassikaline roheline erakond nagu paljudes tesistes Euroopa riikides. Kui me leiame selle loodava erakonna programmiga ühisosa, siis oleme koostööks avatud,“ kinnitas Izmailova.

Roheliste juhi sõnul on äärmiselt huvitav see, milline hakkab välja nägema TULE juhtimine. „Ma isiklikult tahaks teada, kuidas nad lahendavad selle juhtkonna küsimuse. Siiani on Elurikkus olnud sellise süsteemiga, et iga poole aasta tagant valitakse erakonnale uus juht, mis ei ole minu arvates üldse jätkusuutlik. Kui nad end tegid, siis nad väitsid ka, et nad on erakond, mis ei ole tegelikult erakond. Kas nad on valmis seda seisukohta muutma?“