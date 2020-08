VIDEO | Kiik: kui piiranguid ei järgita, peame hakkama järelevalvet karmistama 

„Mis on Eesti ilma laulu- ja tantsupeota? Me ei oleks see rahvas ja see Eesti. Laulu- ja tantsupidu on meie kultuuris väga oluline pärand. Täna valitsuskabineti istungil arutasime pidustuste järjepidevuse küsimusi ja seal on oluline osa korraldajatel kindluse tagamine. Oleme välja töötanud sellise vettpidava süsteemi, kuidas kollektiivide juhte toetada, et nad saaks oma tööd jätkata ja näidata ka noortele, et juhendajaks olemine on amet, mis toob ka perele leiva lauale,“ sõnas ta. Lukas lisas, et praegu on terendamas juhendajate põud ja tulevikus on kindlasti piirkondi, kus pole juhendajate puuduse pärast ei ole võimalik laulu- ja tantsupeol osaleda. „Kahjuks ei ole see ainult tulevik, vaid selliseid piirkondi on juba praegu. Proovime olla optimistlikud, kuna viimastel aastatel on näha tõusu koori- ja tantsujuhendajate hariduse omandajates.“