Uue ühenderakonna nimeks saab Eesti Tulevikuerakond 

"Kahe erakonna liiikmed valisid uuele ühenderakonnale hea ja sobiva nime, sest julgen väita, et mõlemad erakonnad soovivad aktiivselt just Eesti tulevikku kujundada, mitte niivõrd olemasolevas kinni olla ning pisimuudatustega tegeleda," ütles Elurikkuse Erakonna värske peaministrikandidaat Toomas Trapido.

"Selge see, et igavesti ei saa ka tulevikus olla, aga uut nime hakkame otsima vast siis, kui Eesti on saanud tõeliselt jätkusuutlikuks ning päriselt kodanike ühiskonnaks," lausus Trapido.