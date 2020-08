Mees põletas romantilise abieluettepaneku käigus korteri maha 

New York Posti teatel oli Albert Ndreu (26) esmaspäeval kulutanud neli tundi abieluettepaneku ettevalimistamiseks - ta puhus täis 60 õhupalli ning moodustas sajast teeküünlast sõnad "Abiellud minuga?". Muusika mängis, pudel Chiantit ootas lahtitegemist - kõik oli valmis, et Valerija Madevic (22) elu kauneima üllatuse saaks. Albert sõitis pruudile järele.

Albert näitab, kuidas ta põlengu ajal oma kallimale abieluettepaneku tegi. Foto: Lee McLean / SWNS/Scanpix

Ndreu ei tahtnud siiski kosjaplaanist loobuda: ta laskus keset tossu ühele põlvele. "Albert võttis taskust karbikese ja ma olin täiesti sõnatu. Ta ütles, et oli suure prohmaka teinud - meie maja oli sõna otseses mõttes leekides -, kuid palus mind endale naiseks. Ja ma ütlesin jah." Valerija tunnistab, et tal oli tekkinud väike kahtlus, kui Albert talle lilledega tööle vastu tuli. "Mõtlesin, et kas ta on kodus midagi katki teinud. Aga mul polnud aimugi, et ta oli terve meie elutoa hävitanud!"