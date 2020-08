Hiina kohus vabastas 27 aastat alusetult vanglas veetnud mehe 

Juhtumi taasavanud prokurörid leidsid Zhangi kunagises ülestunnistuses vastuolusid ja see ei vastanud algsele kuriteole. Kui ka kõrgem kohus otsustas, et mehe süüdimõistmise õigustamiseks pole tõesti piisavalt tõendeid, pääses Zhang vabadusse. Hiinlase advokaat üritab saada mehele alusetu vangistuse eest kompensatsiooni ja üritab vale otsuse teinud isikud vastutusele võtta. Kahe poisi tegelikku tapjat pole suudetud tuvastada.

On avalik saladus, et Hiina politsei kasutab kinnipeetute peal erinevaid piinamismeetodeid. 2010. aastal hakati Hiina õigussüsteemi reformima, et ei esineks n-ö sunnitud tunnistusi. Välisvaatlejate hinnangul on Hiina üha enam valmis tühistama süüdimõistvaid kohtuotsuseid, ent need peavad olema kriminaalset, mitte poliitilist laadi.