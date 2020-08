Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas „pool Nõmmet“ enampakkumisele läks 

Suurtest ajalehtedest püüdis Maa Hääl päev varem kõlava pealkirja „Pool Nõmme linna oksjonil“ all selgitada, miks oksjonit peetakse ja miks 33 hektari maa alghinnaks on vaid 100 krooni. Algul turbarabaks nimetatud ala olevat Maa Hääle väitel pool aedlinna koos parkide ja tänavatega. Üks Peetri aedlinna korraldava seltsi poolteistsajast liikmest olnud andnud pojale veksli sajale kroonile ja selle välja lunastamata jätnud. Nüüd panigi poeg aedlinna haamri alla. Et seltsiliikmeilt raha saada, oli tahtnud varemgi võimu näidata ja lasi vähemalt ühe tänava kinni panna.