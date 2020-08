Koroona nõuab uue ohvri iga 15 sekundiga 

Ameerika Ühendriikides on John Hopkinsi ülikooli andmete järgi on viiruse tõttu elu kaotanud 156 906 inimest. Brasiilias on Covid-19 nõudnud rohkem kui 95 000 inimese elu, suure jälje on Hiinast alguse saanud viirus jätnud ka Mehhikos, kus on koroonaviiruse tõttu surnud rohkem kui 45 000 inimest.