Mees leidis taas miljoneid maksva vääriskivi 

Oksjonil maksti nende eest talle üle kolme miljoni euro. Raha läheb tal hädasti vaja: tal on neli naist ja rohkem kui 40 last. Laizeri õnn jätkus, sest viimati leidis ta oma väikekaevandusest 6,3 kilo kaalunud tansaniidi, mille müüs ametlikult riigi kaevandusministeeriumile 1,7 miljoni euro eest.

Selle rahaga tahab Laizer lasta kodukülla ehitada kooli ja tervisekeskuse. Tansaniit on haruldasemaid vääriskive maailmas – ehetesse pandult paistab see läbi ja on olenevalt vaatenurgast sinine, violetne või rohekas.