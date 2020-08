MERSUD, MASERATI JA ANTIIK VÕETI ÄRA: Soome miljonär sattus jälle Eesti võimudega pahuksisse  

Prokuröri sõnul võis asjaolusid arvestades lugeda Autio süüd väikseks, olenemata tekitatud kahju suurusest. „Üheks kriminaalmenetluse eesmärgiks on taastada õigusrahu ja hüvitada kannatanule kahju. Kannatanu esindaja on prokuratuurile kinnitanud, et poolte vahel on sõlmitud kompromiss ja esimene osamakse on kannatanule laekunud,“ märkis Nurm.