KOOL HINNETEVABAKS?! Paljud õpetajad tõrguvad uudse korra vastu 

“Maikuust alates on Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) juhtkond rääkinud, et 7.–9. klassis loov- ja oskusainete viimine mitteeristavale hindamisele on otsustatud ja arutada pole siin enam midagi,” räägib nüüdseks sellest koolist lahkunud muusikaõpetaja Grete Koik. Tema sõnul selgitas GAGi õppejuht õpetajatele, kuidas tunde uue korra järgi ümber kujundada ja millised on uue süsteemi kriteeriumid. Ükski muusikaõpetaja ei poolda Koigi sõnutsi aga süsteemi muutmist, sest alles lõppenud õppeaastal võttis GAG vana viiepallise ja numbrilise hindamise asemel kasutusele tähtedega kuuepallise hindamissüsteemi.