Eestis ammooniumnitraadi plahvatust reaalseks ei peeta 

Muuga sadamast tehtud aerofotolt paistavad ka amooniumnitraadi hoiustamiseks mõeldud kuppellaod. Foto: Mati Hiis

Liibanoni pealinnas Beirutis plahvatanud ammooniumnitraat tekitas suuri kahjustusi ja nõudis üle saja inimelu. Kas selline õnnetus võib ka Eestis juhtuda? Muugal asuvate AS DBT ladude esindaja kinnitas, et sealsetes modernsetes kuppelladudes on risk pea olematu. Ka päästeamet peab Eestis plahvatusohtu väga madalaks.