Hele Everaus | Patsienditestament kui elu plaani osa 

Meil puuduvad pädevad nõustajad

Meditsiinilise testamendi koostamine võib inimesele olla väga depressiivne toiming. Tervel inimesel on väga raske adekvaatselt ette kujutada, mida ta teatud tulevikusituatsioonides sooviks. Haige võib fikseeritud tahet ka muuta, kuid samas dokumenti mitte redigeerida. Ning kui informatsioon inimese soovidest pole meditsiinipersonalile kiiresti kättesaadav on see tegelikult kasutu.

Võtmeküsimuseks on, kuivõrd tunnustavad kohalikud seadused vormistatud tahteavaldust ehk meditsiinilist testamenti. Euroopa riikides on sellekohased aktid väga erinevad või puuduvad need üldse. Jaapanis ei aktsepteerita meditsiinilist testamenti legaalses mõttes.

Euroopa Inimõiguste ja biomeditsiini konventsioon (1997) on esimene rahvusvaheline legaalselt siduv multilateraalne kokkulepe, mis käsitleb inimõigusi biomeditsiinis. Selle 9. artiklis märgitakse, et patsiendi eelnevalt väljendatud soove meditsiiniliste toimingute osas tuleb arvesse võtta olukorras, kus ta enam oma tahet väljendada ei saa. Samas ei märgita konventsioonis, mida arvesse võtmine tegelikkuses tähendab.

Meditsiinilise testamendi rolli osas on tekkinud palju küsimusi ja arvukalt diskussioone. Ühelt poolt nähakse selles vahendit inimeste õiguste ja huvide kaitsmisel, teiselt poolt vajab selgust, kuidas arstid peaksid käsitlema vormistatud dokumente. Vaatamata tulistele diskussioonidele peab enamus eetikaprofessionaale, õigusteadlasi ja arste meditsiinilise tahteavalduse vormistamist mõistlikuks.

Ometi tuleb märkida, et paljudes riikides, kus inimestel on võimalik patsienditestament vormistada, enamus seda ei tee (teevad vaid 5-23%). Miks nii? Kindlasti mõjutab vajaliku informatsiooni puudumine. Märgitakse ka kartust, et arstid väärtõlgendavad teatud situatsioone. Oma mõju on kindlasti ka moraalsetel dilemmadel ja sellel, et “negatiivset mõtlemist” püütakse vältida.

Kui oleme teadlikult fikseerinud poolt või vastu otsuse näiteks meie elustamisele või elusolemist toetavale ravile, on see osa meie elu plaanist. Ja me peame selleks esitama endale küsimuse, milline inimene ma olen ja mida tähendab minu jaoks “hea elu”.