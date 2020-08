METSAS KONDAB ÜHA ROHKEM KARUSID! Verdtarretav kohtumine: „Jookse, mina enam joosta ei jaksa!“ 

Koos ämma ja koeraga 23. juulil mustikale läinud Jacklyn jagas seenehuviliste Facebooki grupis oma hirmutavat kogemust. Naised olid kõndinud rahulikult mööda metsasihti, kui ühtäkki koer tõmbas ninaga õhku. Kuskilt kostis raginat. Ämm astus julgel sammul edasi, aga Jacklyn võttis hoogu maha. Koer puges läbi võsa kraavi, haugatas – ja viskus kraavist välja. Hetk hiljem hüppas võsasr välja kogukas loom, ämmast paari meetri kaugusele. "Tardusin paigale," kirjeldab Jacklyn. "Ämm karjus: "Kurat, karu pojaga! Jookse!" Nägin, kuidas koer jooksis ämma ja karu vahele, karu ajas end suureks, lõuad laiali, ja tormas möirates meie poole. Keerasin ümber, hakkasin jooksma ja karjusin täiest kõrist. Ise mõtlesin, et nüüd me jäämegi siia, see karu tapab meid kõiki. Samal ajal kuulsin, kuidas ämm uuesti karjus, et "Jookse! Jacky, mina enam joosta ei jaksa!" Vaatasin selja taha, karud panid üle sihi metsa.“